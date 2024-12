Una bella Virtus non riesce ad avere la meglio sulla corazzata Legnano

Una bella Virtus nel primo quarto di gioco sfortunata nelle percentuali di tiro fronteggia senza paura i Knights di Legnano nel quattordicesimo turno della serie B nazionale di basket maschile. La prima parte tutta a vantaggio di Ragusa che riesce a limitare gli avversari grazie ad un grande lavoro difensivo. In attacco però, non gira tutto bene; le buone occasioni i ragazzi di Lia Valerio le creano in fase di realizzazione è un mezzo disastro (4/18 da 2 contro il 50 per cento degli avversari 8/16, capaci di infilare dall’arco grande un 3/5 che diventa un 11/15 al riposo grande. Dal 6 a 0 dei primi minuti, si passa al 7-15 in favore di Legnano. Quando la Virtus riesce a riprendere la via del canestro con Gloria che ne mette sei di fila riportando la Virtus a -5, un fallo di Erkmaa e un antisportivo a Simon a cui fa seguito dopo pochi secondi un tecnico alla panchina Virtus per un fallo su un’entrata di Vavoli, fa precipitare nuovamente Ragusa a -11. La prima frazione si chiude sul 12 a 23. Alla ripresa Legnano pur tirando sempre al limite dei 24 riesce a infilare una sequenza di tiro dall’arco grande distruttiva. Si va al riposo suol 23 a 48. Inizio del terzo quarto con Ragusa sempre concentrata e determinata in difesa, Prima Simon e poi Kozic, rosicchiano lo svantaggio e a 7’28” da giocare portano Ragusa sul 30 a 48 e costringono Legnano al time out per riprendere il ritmo. Anche se Legnano continua a mantenere il controllo supportata sempre da altissime percentuali da tre, Ragusa non demorde. Bertocco trova confidenza con il canestro e infila 12 punti portando alla sirena Ragusa sotto per 49 a 65. Lo schema dell’ultimo quarto segue i precedenti. Nonostante la grande difesa di Ragusa, i Knights di Legnano dimostrano di essere un grande squadra, compatta e capace di punire Ragusa in ogni sbavatura. “Dobbiamo imparare a stare con la testa in partita sempre – dice coach Massimo Di Gregorio -; Legnano è una squadra solidissima, ed è stata capace di rintuzzare ogni tentativo di rimonta e punirci a ogni piccolo errore e le percentuali che hanno avuto nelle realizzazioni, di certo non aiuta a mantenere la concentrazione ”. Un match dove Ragusa ha dimostrato una grande intensità difensiva che ha costretto Legnano a sfruttare tutti i 24 secondi a disposizione quasi in ogni azione.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa – Sae Scientifica Legnano 67-90

Ragusa: Erkmaa 4, Piscetta, Bertocco 23, Simon 8, Gloria 15, Tumino, Vavoli 11, Mirabella, Kosic 6, Ianelli ne. All.: Valerio.

Legnano: Lavelli 2, Agostini 12, Scali 9, Oboe 13, Quarisa 12, Gallizzi, Sodero 5, Raivio 10, Fernandez 9, Mastroianni 18. All. Piazza.

Arbitri: Lilli di Ladispoli, Collura di Roma.

Parziali: 12/23, 23/48, 49/65, 67/90

Note. Tiri da due: Ragusa 16/43 (37%), Legnano 17/41 (41%); Tiri da tre: Ragusa 9/24 (37%), Legnano 15/24 (62%); Tiri liberi: Ragusa 8/14 (57%), Legnano 11/14 (78%); Rimbalzi: Ragusa 36, Legnano 42; Assist, Ragusa 12, Legnano 21.

