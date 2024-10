Un poster per la pace. Il Lions di Scicli promuove il concorso con tre istituti comprensivi della città

Anche quest’anno il locale club, assieme ai soci del Club Cuccioli, promuove il Concorso di Lions International “Un poster per la pace” nei tre Istituti superiori di I grado di Scicli, “Vittorini”, “Don Milani” e “Dantoni”. I concorrenti, di età compresa tra 11 e 13 anni compiuti entro il prossimo 15 novembre, dovranno creare un poster che illustra il tema “Pace senza limiti” e lo dovranno consegnare, corredati della scheda adesiva contenuta nel kit consegnato alle scuole, entro il 31 ottobre 2024. “Per essere realizzabile e non solo potenziale, la pace deve diventare una nostra priorità. Quest’anno stiamo chiedendo ai giovani studenti di realizzare un poster che rappresenta un mondo in cui la solidarietà è infinita e la pace non ha limiti – spiegano i responsabili del Lions – una volta consegnati gli elaborati, il club selezionerà i migliori e li invierà per le successive selezioni, di circoscrizione prima, distrettuale poi.

Entro il 01 febbraio 2025 verrà inviata la notifica ai vincitori a livello internazionale. Il vincitore del primo premio internazionale riceverà 5.000 USD e avrà diritto a un viaggio con il presidente del club sponsor e due familiari alla speciale cerimonia di premiazione che si terrà in occasione della Giornata Lions con le Nazioni Unite. Ognuno dei vincitori del premio al merito riceverà la somma di 500 USD in contanti ed un certificato di partecipazione. Due anni fa anche un alunno siciliano, sponsorizzato dal Lions Club Acireale, è stato premiato tra i migliori elaborati a livello mondiale. Anche quest’anno daremo ampia visibilità a tutti gli elaborati in concorso, con una mostra dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Contestualmente all’inaugurazione della mostra, sabato 7 dicembre alle 18:00 verranno premiati gli elaborati vincitori per ogni Istituto partecipante”.

