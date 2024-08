Un incendio alla cabina Enel lascia al buio via Risorgimento a Modica. Esplosione sfiorata per poco

Un incendio della cabina Enel di via Risorgimento a Modica, ha fatto temere per qualche ora il peggio. Si è incendiata infatti, probabilmente per l’eccessivo sovraccarico, la cabina enel e hanno preso fuoco gli alberi del giardino di una villetta. I vigili del fuoco hanno tagliato tutti gli alberi in intorno e gli

operai sono intervenuti per ripristinare l’erogazione di energia elettrica. L’intera zona è rimasta al buio dalle 20.30 alle 23,20.

Esplosione sfiorata. La cabina è vicina ad un’enoteca.

© Riproduzione riservata