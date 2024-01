Un centro riabilitativo per l’autismo e disabilità motorie. Nascerà a Pozzallo in convenzione con il servizio sanitario nazionale

Sarà possibile grazie al cambio di destinazione d’uso del nuovo edificio in contrada Palamentano approvato dal Consiglio comunale in deroga ai parametri urbanistici esistenti nel piano regolatore generale della cittadina marinara. Il Consiglio comunale e gli uffici urbanistici hanno fatto un bel lavoro su input dell’Amministrazione Ammatuna che ha creduto in questo progetto. L’edificio di via Geranio sarà destinato a centro socio – riabilitativo per disabili con attività ambulatoriali e di semi-convitto e sarà convenzionato con l’Asp di Ragusa.

Provvedimento, quello del cambio di destinazione d’uso, approvato in maniera unanime dall’intero Consiglio comunale.

“La nostra è una città in cui è profondamente radicato il senso civico e sociale nel dare sostegno alle categorie più fragili – spiega il presidente del Consiglio comunale, Quintilia Celestre – il progetto prevede la realizzazione di un grosso centro riabilitativo dedicato all’autismo e alle disabilità neuromotorie, patologie queste che spesso compromettono non solo la vita dei soggetti che ne sono affetti ma anche delle loro famiglie spesso costrette a gestire oltre la disabilità anche tutto ciò che gira attorno ad essa. La realizzazione di una struttura così grande e attrezzata e sopratutto convenzionata con il sistema sanitario nazionale attraverso la convenzione con l’ASP di Ragusa, consentirà di gestire in loco le diversità e le disabilità aiutando così le famiglie nel loro duro compito quotidiano”.





Per il sindaco Roberto Ammatuna la decisione assunta dal CSR di “insediare” il centro di riabilitazione a Pozzallo è un fatto importante. “E’ un progetto importante e delicato – afferma il primo cittadino – raccogliamo la presenza dell’ASP di Ragusa che è sempre pronta a sostenere i soggetti fragili grazie al quotidiano ed instancabile lavoro che svolge nel territorio”.







© Riproduzione riservata