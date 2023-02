Un canile-lager di cani da caccia scoperto alla periferia di Vittoria. FOTO e VIDEO

Un canile-lager è stato trovato dai volontari della sezione Oipa di Ragusa alla periferia di Vittoria. I volontari sono stati attirati dai latrati dei cani e al loro arrivo, l’orrore: un caseggiato era stato adibito a vero e proprio campo di concentramento abusivo di cani da caccia, furetti e animali da reddito.

CANILE-LAGER, L’OIPA HA CHIESTO SUBITO INTERVENTO ALLA POLIZIA LOCALE

Immediatamente è stato chiesto dai volontari l’intervento della polizia locale. Gli animali sono stati fotografati: in tutti, 22 cani tra maschi e femmine usate continuamente come fattrici. Sei cuccioli erano rinchiusi in una gabbia angusta in mezzo agli escrementi. Inoltre in piccole gabbie c’erano tre coppie di furetti razza albina.

CANILE-LAGER, OLTRE AI CANI ANCHE ALTRI ANIMALI

Tutti gli animali erano privi di chip e vi erano pure pecore con agnelli chiusi in gabbia ed alcune tenute alla catena. Inutile sottolineare che la situazione igienica era spaventosa.

CANI DA CACCIA IN PROVINCIA, UN FENOMENO DA ATTENZIONARE

I volontari hanno chiesto anche l’intervento dei medici dell’Asp per competenza e adesso si attendono le successive azioni amministrativi e penali per quanto accaduto. Inoltre, è stato anche avviato un vertice in Prefettura alla presenza dei volontari Oipa che hanno sottolineato come il problema degli allevamenti di cani da caccia sia assolutamente da attenzionare in tutta la provincia. Spesso, infatti, gli animali adibiti a questa attività vengono trattati in modo inumano e non si esclude che dietro possa esservi un giro di affari non indifferente sulla vendita di esemplari.