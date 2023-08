Ufficiale: torna la sagra del pesce di Pozzallo. Ecco le date

E’ adesso ufficiale. Dopo qualche giorno d’attesa, il Comune ha ufficializzato le date della Sagra del Pesce di Pozzallo. Si farà anche quest’anno. E sono state stabilite anche le date. Una tradizione radicata nel tempo, un evento culinario e culturale che da quasi sei decenni attira appassionati di cucina marinara e visitatori da ogni angolo d’Italia. Quest’anno, la festa avrà un tocco speciale, spostando le date tradizionali di metà agosto all’1, 2 e 3 settembre, con l’obiettivo di rendere Pozzallo una meta appetibile anche al di fuori del mese di agosto, cercando così di allungare la stagione.

Una Storia di Gusto e Tradizione

La Sagra del Pesce è un evento che esprime il legame profondo tra la comunità di Pozzallo e il mare. Da quasi 60 anni, i residenti e i visitatori si ritrovano per celebrare la ricchezza ittica della regione e per onorare una tradizione che si fonde con l’identità stessa della città. Le radici di questa sagra affondano nel profondo, catturando l’anima dei pescatori e dei cuochi locali, che lavorano insieme per presentare i sapori unici del mare.

Una Novità nelle Date

Sebbene la Sagra del Pesce abbia storicamente avuto luogo a metà agosto, quest’anno i responsabili hanno deciso di dare una svolta alla tradizione spostando l’evento all’inizio di settembre. Questo cambiamento è stato motivato da diversi fattori. Innanzitutto, si è voluto sfuggire alla folla estiva e creare una nuova opportunità per attirare visitatori anche fuori dalla tipica stagione turistica. In secondo luogo, settembre offre condizioni meteorologiche gradevoli, permettendo ai partecipanti di godere appieno delle prelibatezze culinarie e delle attività all’aperto.

Un’Attrazione al di là di Agosto

L’obiettivo dietro lo spostamento delle date non è solo quello di sfuggire alla congestione turistica di agosto, ma anche di espandere l’attrattiva di Pozzallo ben oltre i confini del mese estivo. I responsabili dell’evento sperano che questa nuova programmazione attiri un pubblico più diversificato, interessato non solo al cibo delizioso ma anche alla cultura, all’arte e alle bellezze naturali della regione. Questo spostamento potrebbe anche far emergere la ricca storia e le tradizioni di Pozzallo in una luce più ampia, contribuendo così a promuovere il turismo sostenibile.

Cosa Aspettarsi Quest’Anno

L’edizione di quest’anno della Sagra del Pesce promette di essere un’esperienza per tutti i partecipanti. Oltre alla prelibatezza culinaria principale – il pesce fresco cucinato secondo le ricette tradizionali – l’evento offrirà una serie di attività culturali, spettacoli musicali e intrattenimento per le famiglie. In città, in verità, non erano mancate le polemiche sul fatto che non si era svolta la sagra nelle date tradizionali e sui social era perfino spuntato un manifesto a lutto. Ma l’Amministrazione comunale aveva spiegato, sempre sui social, che si stava lavorando per le nuove date, adesso comunicate.