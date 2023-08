Tutti pazzi per il karaoke a Scoglitti condotto da Manuel Manfrè. Tanti i giovani che partecipano

Tutti pazzi, soprattutto i giovani, per il buon vecchio karaoke. Accade a Scoglitti. Era partito come un semplice karaoke, ma è diventato molto di più. Da qualche settimana, infatti, ormai la piazza di Scoglitti è diventata un palcoscenico a cielo aperto in cui persone di tutte le età si riuniscono per cantare e divertirsi.

Il karaoke è condotto da Manuel Manfrè emergente presentatore e giornalista che ha il compito di presentare le serate e di creare l’atmosfera giusta per consentire alle persone di cantare a squarciagola

La chiave del successo di questo karaoke è il fatto che non è un karaoke individuale, si canta tutti insieme e i numerosi microfoni vengono distribuiti tra i tavoli e tra le persone in piedi e si viene a creare un senso di aggregazione incredibile.

Questa formula azzera le distanze tra chi è intonato e chi, invece, non lo è, ma ha comunque voglia di cantare e di essere protagonista.

Molti dei meriti del successo di questa operazione, oltre alla grande capacità di coinvolgimento di Manfrè, vanno dati ad Andrea Zisa e a Peppe Failla, proprietari rispettivamente del Din e del Clad che hanno investito e insistito fortemente per avere un appuntamento fisso ogni mercoledì per tutta l’estate con il karaoke.

La cosa che più impressiona è il tasso di giovani presente in piazza Cavour che si diverte a cantare i più grandi successi della storia della musica italiana.

Le canzoni più gettonate sono quelle di Tiziano Ferro, di Eros Ramazzotti e Gigi D’Alessio, ma quella che fa “perdere la testa” alle persone è “Per dimenticare” degli Zero Assoluto.

Spesso si dice che i giovani non sappiano divertirsi senza alcol e senza degrado, questo format dimostra il contrario.

Un esempio di movida sana, in cui l’ebrezza viene data dalla musica e dalla voglia di stare insieme.

Una stagione che era partita a fatica per la movida nel centro di Scoglitti, ma che ora, anche grazie a questo format, sta ritrovando una nuova fioritura.

L’appuntamento, dunque, è a mercoledì prossimo in piazza a Scoglitti per il quinto appuntamento con il karaoke