“Tutta colpa di Ornella” si presenta domani a Scicli nella sala Falcone-Borsellino di palazzo Spadaro

L’autore è un volto noto per la provincia iblea. E’ il dottor Carmelo Petralia, già procuratore della Repubblica di Ragusa, che sarà presente alla presentazione in programma a Scicli nella sede del palazzo Spadaro domani alle 19. Il romanzo è ambientato nella Catania degli anni ’70; tra sogni, aspirazioni e le vite di due giovani, Nino e Cecilia, che si incrociano brevemente. Nino, un giovane sognatore, commette un errore che lo segnerà per sempre.

Cinquant’anni dopo, riaprendo la scatola dei ricordi, cerca di dare un senso a quel passato misterioso. L’incontro, organizzato da Fondazione Confeserfidi e Confeserfidi insieme al Circolo culturale Vitaliano Brancati e l’Unitre di Scicli, sarà l’occasione per approfondire questo affascinante romanzo e dialogare con l’autore. La presentazione sarà curata dal giornalista Salvatore Cannata che dialogherà con il dottor Carmelo Petralia.



