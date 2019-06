TRE POSIZIONI DI PENALITA' IN GRIGLIA PER HAMILTON - Ragusa Oggi

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton penalizzato con tre posizioni nella griglia di partenza del Gran Premio d’Austria. Il cinque volte campione del mondo della Mercedes, dunque, qualificato con il secondo tempo, scatterà dalla quinta piazzola in terza fila. Lo hanno deciso i commissari di gara presenti al Red Bull Ring, per l’impedimento (Impeding, ndr) causato alla curva 3 nel corso della Q1 all’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen nel suo giro lanciato. La penalità di tre posizioni in griglia è in conformità con l’Articolo 31.4 del Regolamento Sportivo di Formula Uno. Ad Hamilton sarà tolto anche un punto dalla patente. “I commissari – come si legge in una nota della Fia – hanno esaminato le prove video e ascoltato il pilota dell’auto numero 7 (Kimi Raikkonen) e della vettura numero 44 (Lewis Hamilton) e i rappresentanti delle squadre e hanno determinato che la 44 impediva la traiettoria della 7 alla curva 3, che doveva interrompere il giro”. In virtù di tale decisione, al fianco di Leclerc in prima fila ci sarà la Red Bull di Verstappen. In seconda la Mercedes di Bottas e la McLaren di Norris e in terza appunto Hamilton e Raikkonen. A seguire Giovinazzi, Gasly, Vettel e Magnussen.

(ITALPRESS).