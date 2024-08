Tre delfini ed una tartaruga privi di vita. In quindici giorni la “morìa” sulle spiagge sciclitane

Il primo nella spiaggia di Sampieri. Appena venti giorni fa è stato avvistato in spiaggia privo di vita. Un delfino giovane che ha impressionato ancora di più per la sua giovane vita. A seguire un altro spiaggiamento, poco meno di quindici giorni fa a Cava d’Aliga. Stavolta il cetaceo è stato trovato sulla scogliera in corrispondenza con il curvone del centralissimo viale della Pace. Appena ieri, invece, il ritrovamento nel tratto di spiaggia ricadente nella foce del fiume Irminio fra Playa Grande e Marina di Ragusa, un zona protetta fra l’altro off-limit per i bagnanti. Ad accorgersi della presenza dei delfini privi di vita sono stati, in tutti e tre i casi, bagnanti e villeggiati mentre facevano la classica passeggiata in riva al mare. Per il loro smaltimento si sono eseguite tutte le procedure indicate dalla legge.

Non solo delfini morti nel mare sciclitano.

A Sampieri è stata ritrovata, alcuni giorni fa, una carcassa di una tartaruga marina caretta-caretta. Era nella scogliera al confine fra il centro abitato di Sampieri e la spiaggia di Costa di Carro nel tratto conosciuto come “U puzzu ra Za Vanna” di particolare bellezza paesaggistica. La tartaruga presentava una ferita ed era pure danneggiata nella sua corazza. Il mare, con il suo moto ondoso dei giorni scorsi, l’avrebbe portata fino alla scogliera. Non si sa se il decesso sia avvenuto in mare o sulla scogliera. Sono intervenuti i volontari del WWF ed il personale della Capitaneria del Porto di Pozzallo. La sua rimozione in base alle norme vigenti.

