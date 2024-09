Tragedia sulla strada Ragusa – Catania: un meccanico muore sotto un tir

Un meccanico di 39 anni, di nazionalità rumena, ha perso la vita questa mattina lungo la strada statale 514 nel tratto vicino alla stazione di Vizzini.

L’uomo – stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto – sarebbe intervenuto con dei meccanici in soccorso di un Tir che si era fermato a causa di un guasto poco distante dalla stazione di servizio Q8.

L’uomo avrebbe tentato un primo intervento per cercare di riparare il guasto.

L’uomo è morto sotto il tir

Per questo si è posizionato sotto il mezzo pesante dove per cause da accertare, è deceduto. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Non è escluso che il decesso possa essere avvenuto a causa del malfunzionamento o della rottura di un componente del mezzo pesante.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Caltagirone, che hanno estratto il corpo ormai senza vita dell’uomo e i carabinieri, cui toccherà il compito di ricostruire l’accaduto e le cause.

Dell’episodio si occuperà anche lo Spresal, in quanto classificabile come incidente sul lavoro.

© Riproduzione riservata