Totalmente cieco da 30 anni recupera vista in parte con un autotrapianto

Un intervento medico di portata epocale è stato effettuato all’ospedale Molinette di Torino: un paziente di 83 anni, totalmente cieco da 30 anni a causa di due diverse patologie, ha recuperato parzialmente la vista grazie a un autotrapianto dell’intera superficie oculare da uno dei suoi occhi.

L’anziano aveva perso la vista dall’occhio sinistro a causa di una cecità retinica irreversibile, mentre l’occhio destro era diventato cieco a causa di una patologia rara. La superficie oculare dell’occhio sinistro era ancora buona, anche se il suo funzionamento era compromesso.

Grazie all’intervento effettuato dai medici dell’ospedale Molinette, il paziente ha potuto recuperare parzialmente la vista, in quanto l’intera superficie oculare è stata autotrapiantata dall’occhio sinistro all’occhio destro. L’intervento, che ha richiesto molta precisione e competenza, è una prima mondiale, poiché non era mai stato effettuato prima su un paziente completamente cieco.

L’autotrapianto di cornea, sclera e congiuntiva è stato eseguito in anestesia locale e non ha richiesto l’impiego di materiali estranei, come solitamente avviene in questi casi. Il paziente ha potuto tornare a vedere, anche se in modo parziale, grazie alla ricostruzione della superficie oculare.

L’operazione è stata resa possibile grazie all’utilizzo di tecniche avanzate di microchirurgia, che hanno permesso ai medici di eseguire l’autotrapianto con la massima precisione. Il paziente, che ha potuto assistere all’intero intervento, è stato dimesso dall’ospedale dopo pochi giorni e sta continuando a recuperare la vista lentamente.

Si tratta di un importante risultato medico che apre nuove prospettive per i pazienti affetti da patologie simili. Grazie a questo intervento, infatti, sarà possibile studiare nuove terapie per il recupero della vista in pazienti totalmente ciechi.