Termovalorizzatori, respinto ricorso del Pd contro la Regione

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha firmato un decreto che respinge il ricorso cautelare del Partito Democratico contro il decreto dell’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente. Quest’ultimo aveva espresso un parere favorevole sul Piano regionale di gestione dei rifiuti, che include la realizzazione di due termovalorizzatori in Sicilia.

Il parere

Il rigetto del ricorso segue il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA), che ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto due aspetti: difetto di legittimazione attiva, in quanto il PD non ha dimostrato di possedere i requisiti necessari per agire in giudizio, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa per le associazioni portatrici di interessi collettivi. Difetto di interesse, in quanto l’atto impugnato è un parere endoprocedimentale, che non costituisce una decisione definitiva e quindi non è immediatamente lesivo.

Il CGA, nella seduta del 16 gennaio, ha ritenuto che il ricorso straordinario del PD non abbia possibilità di accoglimento. Questo provvedimento segna un passo avanti verso l’implementazione del Piano regionale dei rifiuti e la costruzione dei termovalorizzatori, nonostante le opposizioni politiche.

