Suore youtuber! Religiose di tutto il mondo a scuola di social network

Suore youtuber. Le religiose di tutto il mondo si sono ritrovate a Roma per prendere parte al laboratorio di cultura digitale ‘Pratiche e formati della comunicazione digitale per la vita religiosa’, organizzato dall’Unione superiori maggiori d’Italia.



“Non si voleva una cosa solo teorica, non si voleva una cosa solo pratica, credo ci sia stata una giusta fusione”, ha detto suor Paola Fusson, coordinatrice comunicazione dell’Usmi, al termine del seminario tenuto da Massimiliano Padula, docente della Pontifica Università Lateranense, Marco Calvarese, giornalista del Sir, e da don Domenico Bruno, podcaster.



Nel dettaglio, le suore hanno avuto la possibilità di apprendere competenze su produzione video, audio e condivisione sui social network. Sono sempre più le religiose che utilizzano i social nel quotidiano. Il linguaggio multimediale da tempo ha preso piede anche nei conventi di clausura. La pioniera social è senza dubbio una monaca campana , suor Rosa Lupoli, tra le prime, nel 2013, ad aprire una pagina facebook. Successivamente ha aperto anche un profilo personale e ogni giorno dedica un tweet al Vangelo del giorno.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it