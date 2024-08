Straniero perseguita e minaccia una donna a Ragusa: denunciato ed emesso decreto di allontanamento

Un cittadino straniero di 44 anni è stato denunciato con l’accusa di minacce e atti persecutori ni confronti di una donna residente a Ragusa. A seguito delle indagini effettuate dalla polizia, considerata la gravità dei reati e la pericolosità del soggetto, è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento dal territorio italiano.

L’uomo è stato successivamente trasferito in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.), in attesa di espulsione dal Paese.

