Storie di degrado e di solitudine. Il rumeno senza tetto a Scoglitti. Il comune si occuperà della sepoltura

Il comune di Vittoria si occuperà della sepoltura del rumeno trovato senza vita ieri mattina nell’area portuale a Scoglitti. L’uomo era senza fissa dimora e dormiva abitualmente in vari punti della frazione, nelle piazze, agli angoli delle vie e talvolta in casupole disabitate.

Il corpo trovato senza vita

Il corpo senza vita è stato trovato lunedì mattina da alcuni passanti. Si era sdraiato forse per dormire dietro l’atea del depuratore, in un punto non visibile dai passanti. Il medico legale che ha eseguito l’ispezione cadaverica ha stabilito che l’uomo era morto da almeno 24 ore. Sabato sera, durante lo spettacolo “La Corridas” in piazza Sorelle Arduino, l’uomo era stato visto barcollante, forse ubriaco, certamente in difficoltà. Alcuni presenti avevano chiamato l’ambulanza ma l’uomo, dopo il primo soccorso, ha rifiutato il ricovero. Non è escluso che sia morto la stessa notte, rifugiandosi in un angolo poco distante, nella zona del depuratore. Quando è stato ritrovato, il medico legale ha appurato che era morto da almeno un giorno e il corpo per di più era probabilmente rimasto sotto il sole per tutta la giornata di domenica, senza che nessuno purtroppo si accorgesse.

Ora le forze dell’ordine e le autorità competenti si occuperanno di ricercare eventuali familiari, che potrebbero vivere in Italia o in Romania. Nel frattempo, si provvederà alla sepoltura che avverrà a carico del comune che si farà carico delle spese dovute per le persone senza tetto.

La notizia della morte del rumeno ha fatto il giro della frazione. Molti lo conoscevano, molti di più coloro che lo avevano visto o incontrato, talvolta ubriaco, talvolta fuori controllo. Era un vagabondo che tanti aiutavano magari con un pasto. Ma viveva da solo. Nei suoi ultimi giorni ha rifiutato le cure che avrebbero potuto salvargli la vita. È accaduto anche la sera di sabato 24 agosto. Ha rifiutato di salire sull’ambulanza che lo avrebbe condotto in ospedale. Forse alcune ore dopo il suo cuore si è fermato per sempre .

© Riproduzione riservata