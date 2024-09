Stefania Milione lascia il comando della Capitaneria di Pozzallo: al suo posto, Luigi Vincenti

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata Stefania Milione, ha fatto visita a Palazzo di Città in occasione del termine del suo incarico, che ha ricoperto per due anni. Durante la visita, era accompagnata dal nuovo Comandante, Luigi Vincenti, che assumerà il suo posto dopo aver prestato servizio presso la Capitaneria di Porto della Spezia, in Liguria.

Il Sindaco Roberto Ammatuna ha espresso il suo ringraziamento al Comandante Milione per l’eccellente lavoro svolto, elogiando la sua dedizione nel garantire la sicurezza della vita umana in mare, la protezione delle acque locali e il contributo allo sviluppo dell’importante struttura portuale. Inoltre, il Sindaco ha accolto il nuovo Comandante Vincenti, augurandogli un lavoro proficuo nel nuovo incarico.

