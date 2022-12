Spaccio, risse, bottiglie e schizzi di sangue sui gradini di una chiesa: nel centro storico di Ragusa, i residenti lanciano l’allarme

Continuano le segnalazioni da parte dei residenti di problemi di degrado e ordine pubblico nel centro storico di Ragusa. In particolare, gli abitanti hanno manifestato preoccupazione per aver trovato schizzi di sangue sui gradini e sulla porta della chiesetta di San Sebastiano, nel cuore del centro storico.

La zona interessata è quella compresa nel quadrilatero compreso tra via Sant’Anna, via Mario Leggio, via Rapisardi e via Gian Battista Hodierna. E non è una novità: si parla di spaccio, si parla di risse, si parla di atteggiamenti di strafottenza che poco hanno a che vedere con il quieto vivere.

Radio ad alto volume sul sagrato della Cattedrale, bottiglie di vetro che ciondolano dalle panchine in pietra dello stesso sagrato con il rischio che cadano sulla piazza sottostante, persone ubriache.

La denuncia arriva da Ragusa in Movimento che chiede di potenziare ulteriormente le telecamere di video sorveglianza e maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.