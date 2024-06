Sicilia: protezione civile dirama avviso di allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore

La Protezione civile regionale siciliana ha diramato un avviso di allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. La situazione richiede massima attenzione da parte della popolazione e delle autorità locali per prevenire e gestire eventuali emergenze legate alle alte temperature e al rischio di incendi. Si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità competenti e adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere se stessi e l’ambiente circostante.

Per prevenire gli incendi

Non accendere fuochi all’aperto, inclusi barbecue o fuochi d’artificio. Evitare di gettare mozziconi di sigaretta o altri oggetti infiammabili. Pulire le aree circostanti alle abitazioni da sterpaglie e materiali infiammabili. Segnalare immediatamente eventuali avvistamenti di incendi alle autorità competenti.

Rimanere al fresco: evitare di uscire durante le ore più calde della giornata (dalle 11:00 alle 18:00). Idratarsi regolarmente: bere molta acqua, evitando bevande alcoliche e zuccherate. Indossare abbigliamento leggero: preferire abiti di colore chiaro, leggeri e traspiranti. Utilizzare ventilatori o aria condizionata: tenere gli ambienti freschi e ben ventilati. Prestare attenzione ai soggetti vulnerabili: anziani, bambini e persone con condizioni di salute preesistenti necessitano di particolare attenzione e cura.

© Riproduzione riservata