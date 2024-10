Sicilia e America sempre più vicine: diventano 13 i voli settimanali per New York. Da Catania e Palermo

La Sicilia si prepara a diventare ancora più connessa con gli Stati Uniti grazie a un significativo aumento dei voli diretti tra l’isola e New York, previsto per la prossima estate. Saranno attivi 13 voli diretti settimanali che collegheranno Palermo e Catania con la Grande Mela, operati dalle compagnie Neos, Delta Air Lines, e United Airlines. Questi nuovi collegamenti offriranno un’importante opportunità per i siciliani, inclusi coloro di seconda e terza generazione residenti negli USA, oltre a favorire lo sviluppo turistico ed economico della regione.

L’annuncio

L’annuncio è stato dato in seguito a un incontro tra l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai trasporti, Alessandro Aricò, e il vice presidente di Delta Air Lines per Europa, Africa e India, Matteo Curcio, durante il quale sono state discusse le strategie di espansione della compagnia americana. Aricò ha sottolineato quanto questi nuovi collegamenti rappresentino una spinta significativa per la Sicilia, affermando che tali collegamenti non solo agevolano i viaggi per i siciliani emigrati, ma consolidano la posizione dell’isola come hub strategico per il trasporto aereo internazionale nel Mediterraneo.

Nello specifico, Neos incrementerà da due a tre voli settimanali tra Palermo e l’aeroporto JFK di New York, mentre United Airlines opererà tre voli settimanali tra Palermo e l’aeroporto di Newark. Delta Air Lines, inoltre, ha ufficializzato l’introduzione di una rotta giornaliera dall’aeroporto Fontanarossa di Catania al JFK di New York, offrendo ai siciliani e ai turisti una comoda connessione quotidiana verso gli Stati Uniti.

© Riproduzione riservata