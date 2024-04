Sgominata rete di spacciatori che operava nel centro storico di Ragusa

Importante operazione dei carabinieri di Ragusa che, insieme al nucleo cinofili di Nicolosi, hanno sgominato una rete di spacciatori a Ragusa che avrebbero operato principalmente nel centro storico. Ordinanza di custodia cautelare per cinque persone, tutte residenti a Ragusa. Un uomo di 32 anni è stato portato in carcere, mentre gli altri quattro, di età compresa tra i 28 e i 46 anni, sono stati portati ai domiciliari o sottoposti all’obbligo di dimora.

L’ACCUSA



Gli indagati dovranno rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, aggravato dalla recidiva. Le indagini, avviate lo scorso anno, hanno documentato numerose cessioni di marijuana, hashish e soprattutto cocaina nel centro storico di Ragusa. I militari hanno individuato due metodologie utilizzate dai pusher per eludere i controlli delle forze dell’ordine: la vendita dalla propria abitazione e la consegna in luoghi concordati.

L’attività investigativa ha portato all’arresto in flagranza di reato, alla denuncia di due persone e al sequestro di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento, per un valore stimato in decine di migliaia di euro. L’operazione, che ha coinvolto 20 militari della Compagnia di Ragusa e unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi, ha portato anche alla denuncia di altre sei persone per gli stessi reati, identificando oltre 90 cessioni di sostanze stupefacenti e più di 58 acquirenti.

