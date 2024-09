Sette rotte di Aeroitalia dall’aeroporto di Comiso: annunciati i voli della stagione invernale

Nuove rotte di Aeroitalia per l’aeroporto di Comiso. La compagnia ha annunciato ieri i nuovi collegamenti tra l’aeroporto “Pio La Torre” e alcune città italiane. Da Comiso si volerà per Bologna, Bergamo, Cuneo, Firenze, Parma, Perugia e Roma.

Si tratta di rotte che copriranno tutta la stagione invernale. Negli altri aeroporti siciliani Aeroitalia ha previsto rotte per Bergamo, Olbia, Roma e Tunisi dall’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, per Bergamo e Roma da Palermo, per Cuneo e Parma da Trapani.

Comiso quindi è lo scalo siciliano su cui Aeroitalia ha programmato più rotte, ben sette. Quattro rotte sono state programmate da Catania (tra cui una estera per Tunisi), due ciascuno per Palermo e Trapani.

L’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri ha detto: “A maggio 2023 inizió la nostra storia in Sicilia. Oggi dopo oltre 1 milione di passeggeri trasportati da e per l’isola, il nostro grazie ai nostri passeggeri siciliani è quello di aumentare destinazioni e frequenze volando da tutti e quattro gli aeroporti dell’isola. Siamo felicissimi di aggiungere Trapani così come siamo felicissimi di basare il secondo aereo a Comiso che sarà collegata con sette destinazioni. Comiso ci ha regalato un’estate fantastica che ci ha permesso di raggiungere in 1 anno di attività 200 mila passeggeri. Comiso è stata per noi una sfida nella sfida. Andammo lì in 15 giorni perché volevamo essere solidali con il management di SAC che unico in questo Paese aveva con coraggio detto basta a chi ha violentato la dignità del trasporto aereo in questo Paese”.

© Riproduzione riservata