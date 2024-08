Sessant’anni e non sentirli. Per l’ U.S.D. “F. Ciavorella” solo una tappa di un lungo cammino. Inizia il 2 settembre la nuova stagione 2024-2025

I fratelli Carestia, Antonio, Santo ed Alberto, in prima linea assieme a tanti bambini e ragazzi per festeggiare i 60 anni di attività. Comincia così, con i corsi di basket e minibasket per la stagione 2024-2025, la U.S.D. “F. Ciavorella” la nuova stagione che parte ufficialmente il prossimo 2 settembre. Fondata nel 1964, la U.S.D. “F. Ciavorella” è una delle realtà sportive più longeve e rispettate del territorio, con una tradizione di successo nella formazione di giovani atleti e nella promozione dei valori sportivi.

“Quest’anno, in occasione del sessantesimo anniversario, come società abbiamo in programma numerose novità per i propri iscritti, con l’obiettivo di offrire un’esperienza formativa e divertente a tutti i partecipanti spiega il direttore tecnico Santo Carestia – l’U.S.D. ‘F. Ciavorella’ è molto più di una semplice società sportiva; è una comunità che da sessant’anni coltiva la passione per il basket, trasmettendo ai giovani i valori di rispetto, lavoro di squadra e impegno. Siamo entusiasti di accogliere nuovi atleti e di vedere i nostri giovani continuare a crescere sia in campo che nella vita.”



