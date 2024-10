Serie A2 Lbf Techfind: la Passalacqua Ragusa pronta alla trasferta; affronterà la Thunder Matelica

La Passalacqua Virtus Eirene Ragusa si prepara per la sua prima trasferta della stagione nel campionato di Serie A2 di basket femminile, in vista della sfida contro la Thunder Basket Matelica, che si disputerà sabato alle 15:00 al Palachemiba di Cerreto d’Esi (AN). Le “aquile” di Ragusa arrivano a questo match con grande entusiasmo, grazie alla convincente vittoria nella prima giornata di campionato, dove hanno sconfitto Alperia Bolzano con un netto 78 a 49, trascinate dalla capitana Chiara Consolini.

L’allenatrice della Passalacqua, Mara Buzzanca, ha elogiato l’intensità e la determinazione dimostrate dalla squadra nella prima partita, descrivendo la vittoria come frutto di “grinta e cuore”. Tuttavia, ha riconosciuto che la sfida contro Matelica sarà impegnativa, dato che le avversarie hanno già vinto fuori casa e giocheranno il loro primo match casalingo. “Sarà una partita complicata”, ha detto Buzzanca, ma ha ribadito che Ragusa affronterà la sfida con la stessa voglia e determinazione mostrate in casa.

La partita sarà arbitrata dai signori Andrea Marianetti e Pierluigi Collura, e sarà trasmessa in diretta su YouTube sul canale @ThunderBasket.

