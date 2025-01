Serate danzanti abusive a Ragusa e Ispica: controlli e sanzioni

Serate danzanti abusive in provincia di Ragusa. La polizia ha effettuato una serie di controlli nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, verificando anche il rispetto delle norme sulle emissioni sonore e sulla mescita di alcolici.

Le violazioni accertate

A Ragusa, un locale ospitava circa 300 persone per un intrattenimento danzante senza verifica di agibilità e senza licenza del Questore. Sempre a Ragusa, un altro esercizio pubblico ospitava circa 200 persone per un evento simile, anch’esso privo delle necessarie autorizzazioni. A Ispica, durante un controllo amministrativo interforze, è stato scoperto un altro evento con circa 200 persone, anche in questo caso privo di verifica di agibilità e licenza.

I responsabili dei locali e gli organizzatori degli eventi sono stati sanzionati amministrativamente e deferiti all’Autorità Giudiziaria per le violazioni riscontrate.

