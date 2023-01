Scossa di terremoto avvertita in particolare nel modicano: l’epicentro a largo di Malta

Una scossa di terremoto è stata avvertita stamani nel ragusano. In particolare la scossa è stata avvertita nel modicano. Si è verificata alle 11.38 a largo dell’isola di Malta.



Per fortuna, non ci sono stati danni a persone o cose. La scossa, registrata dalla Sala Sismica INGV Roma, è stata di magnitudo 4.9 a 20 km di profondità.

