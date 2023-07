Scontro tra due scooter: grave un minorenne trasferito in elisoccorso

Nella scorsa notte, un incidente stradale si è verificato a Scoglitti, precisamente nei pressi della Riviera Kamarina, causando ferite a tre minorenni coinvolti in uno scontro tra due scooter. L’evento ha richiesto l’intervento immediato presso il pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove i giovani sono stati trasportati in ambulanza.

L’allarme è stato lanciato dai residenti e dagli automobilisti in transito, svegliati dal rumore dello scontro avvenuto in prossimità della zona. Al momento, le cause dell’incidente restano ancora da accertare, e la Polizia Municipale di Vittoria sta conducendo gli opportuni rilievi per fare chiarezza sulla dinamica dell’evento.

Uno dei giovani coinvolti nell’incidente ha subito lesioni particolarmente gravi ed è stato trasferito in elicottero all’Ismett di Palermo per ricevere cure mediche specializzate. Le sue condizioni sono considerate critiche, e i medici stanno monitorando attentamente la sua prognosi.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, quando due scooter, entrambi guidati da minorenni, si sono scontrati violentemente. Anche un passeggero, anch’esso minorenne, è stato coinvolto nell’urto e ha riportato ferite.

Le autorità stanno svolgendo una rigorosa indagine per determinare le circostanze che hanno portato allo scontro tra i due scooter e stabilire eventuali responsabilità.