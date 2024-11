Scontro auto-scooter alla periferia di Modica: giovane elisoccorso

Un violento incidente si è verificato stamani alla periferia di Modica, in contrada Catanzaro-Pizzilli. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e uno scooter hanno avuto uno scontro. Ad avere la peggio, un giovane alla guida dello scooter che, a causa dell’impatto, sarebbe stato sbattuto contro il muro di cinta della strada.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha immediatamente chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane è stato portato al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi.

