Scontro auto moto tra Vittoria e Acate: ferito finanziere in pensione

Un mese fa lo scontro mortale che è costato la vita al giovane Kevin Nicosia, 18 anni. Esattamente un mese dopo, ancora uno scontro tra auto e moto all’incrocio tra la strada provinciale 2 Vittoria – Acate e la circonvallazione di Vittoria (nel tratto ex strada statale 115).

Questa sera lo scontro, ancora una volta tra auto e moto, ha causato un ferito, un finanziere in pensione di 66 anni. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto provenendo dalla direzione di gela verso Comiso. L’auto con cui si è scontrato proveniva da Acate e doveva dirigersi verso Vittoria. Nell’impatto, il motociclista è finito sull’asfalto. È stato soccorso e trasportato in ospedale a Vittoria. Le ferite per fortuna non sono gravi. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale di Vittoria.

Colpisce il fatto che l’incidente si sia verificato un mese dopo quello di Kevin Nicosia, morto il 28 agosto scorso. Anche stavolta lo scontro nella stessa zona, quella dell’attraversamento di una strada comunque dotata di semaforo. Ricerca fotografica Franco Assenza

