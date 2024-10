Sconfitta esterna per la Meerkat basket Scicli contro la Domenico Savio Messina

Una trasferta difficile in terra messinese per i ragazzi della Meerkat basket Scicli che hanno incontrato, nella seconda giornata di campionato di basket di DR1 Sicilia, la Domenico Savio Messina. Risultato finale 77 a 66. Al primo tempo, giocato bene e concluso in vantaggio, è seguito il terzo quarto che si è rivelato fatale per le sorti dell’incontro, con un parziale di 29 a 7 per i padroni di casa che hanno ribaltato il risultato. La difesa degli sciclitani, poco attenta nei momenti chiave, unita a numerosi errori dalla lunetta e al tiro, alle palle perse e ai tanti canestri subiti in contropiede, sono stati decisivi per la sconfitta dei ragazzi di coach Ninni Gebbia. La Domenica Savio, dal canto suo, si è rilevata una squadra giovane e determinata, capace di sfruttare ogni occasione che le è stata concessa, grazie soprattutto alla prova di Artiles, una spada nel fianco della difesa ospite.

E’ stata la prima sconfitta di campionato dopo la vittoria interna di dieci giorni fa.

La prossima gara è attesa domenica prossima in casa. Al geodetico di Jungi la Meerkat Scicli sarà impegnata in casa contro la temibile Virtus Ragusa, che attualmente guida la classifica a punteggio pieno. Sarà una partita molto impegnativa e gli sciclitani avranno voglia di riscattarsi e tornare alla vittoria.

Tabellini: Lonatica 14, Cannizzaro 17, Vigoriti 11, Turtinen 1, Sorrentino 12, Statello Ne, Giannone Ne, Romeo 6, Boiardi 1, Guastella 4.

