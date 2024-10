Scoglitti: sorpreso dai carabinieri a stoccare e bruciare rifiuti, denunciato un cittadino tunisino

Cittadino tunisino sorpreso dai carabinieri a Scoglitti mentre tentava di bruciare rifiuti. I carabinieri hanno individuato un uomo, M.H., 37 anni, in un terreno dove erano presenti rifiuti di vario genere, oltre a evidenti tracce di combustione.

L’area è stata sequestrata

I Carabinieri hanno documentato che l’area fungeva da punto di raccolta e combustione illegale di rifiuti, inclusi plastica, legno, metallo e scarti agricoli. A seguito di questi accertamenti, l’area interessata, circa 900 mq, è stata posta sotto sequestro preventivo.

M.H. è stato denunciato in stato di libertà per “illecito stoccaggio e smaltimento di rifiuti” ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori responsabilità e garantire il rispetto delle normative ambientali.

