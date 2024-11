Schiaffi e liti all’ospedale di Comiso

Momenti di tensione e violenza all’ospedale Regina Margherita di Comiso. Un uomo ha dato in escandescenze inveendo contro gli operatori allo sportello del Cup. Non contento di ciò, si è rivolto contro gli altri utenti in attesa, cercando di strappare il telefonino a una delle persone in fila davanti allo sportello. Poi è uscito all’esterno e ha rivolto la sua attenzione contro una persona in sedia a rotelle, a cui pure ha cercato di portar via il cellulare. Poi gli ha dato degli schiaffi. Altre persone nella zona lo hanno bloccato e hanno chiamato le forze dell’ordine

È intervenuta la Polizia per riportare la calma. L’uomo probabilmente aveva dei problemi psichici.

I consiglieri comunali Gaetano Gaglio ed Erica Adamo di Comiso hanno chiesto all’Asp di prevedere un adeguato servizio di vigilanza, anche privata per salvaguardare l’incolumità degli operatori e delle persone in attesa per una visita medica. I due hanno presentato una mozione anche in consiglio comunale per coinvolgere anche il civico consesso nella richiesta di sicurezza per le strutture sanitarie cittadine.

