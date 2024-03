Sarà trasferito in Albania l’uomo che è morto ieri sera improvvisamente al villaggio Jungi di Scicli

Attualmente è ospitato nella camera mortuaria del cimitero di Scicli nell’attesa che il cadavere, S. M. 65 anni di origini albanesi, sarà trasferito nella sua terra di origine. E’ stato un infarto fulminante a provocare il decesso accertato dai sanitari del 118 accorsi in via Biancospino ieri sera.

INUTILI I SOCCORSI

Il cittadino albanese, da anni residente in città, era andato a prelevare il nipotino a scuola quando per un improvviso malore si è accasciato a terra. Era con alcuni amici conterranei che non hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte. Sul posto i soccorsi: dall’equipe del 118 al medico necroscopico al personale della Polizia Locale ed i carabinieri. Non c’è stato nulla da fare. Nella serata poi il suo trasferimento nel cimitero di Scicli che lascerà non appena sarà

