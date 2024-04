Rissa in piazza Daniele Manin a Vittoria. La Polizia denuncia alcune persone

Una rissa è scoppiata ieri sera in piazza Daniele Manin (più nota come piazza Senia) a Vittoria. Un gruppo di immigrati sono venuti alle mani. Un primo episodio era stato segnalato alla Polizia intorno alle 18, ma quando gli agenti del commissariato sono arrivati tutti erano già fuggiti e avevano fatto perdere le loro tracce.

Una seconda segnalazione è arrivata intorno alle 20 e stavolta i poliziotti sono arrivati quando la rissa era ancora in corso e hanno fermato e identificato i presenti. Tre persone sono state denunciate a piede libero. È probabile che tra le persone che sono venurte alle mani – pare per futili motivi – vi siano le stesse persone che avevano litigato poche ore prima.

La città di Vittortia è stata teatro, in questi giorni, di vari episodi di cronaca.

Furti in una cartolibreria e in una parruccheria

Nei giorni scorsi sono stati segnalati il furto in una cartolibreria di piazza del Popolo, la piazza centrale della città e ai danni di una parruccheria. In quest’ultimo i ladri hanno causato seri danni, rovinando la porta d’ingresso e alcune suppellettili interne e portando via il registratore di cassa, dove però non c’era denaro. Su alcuni episodi indagano i carabinieri.

