Rissa a Santa Croce: oltre ad un morto c’è anche un ferito in gravi condizioni

Un morto ed un ferito in gravi condizioni. È questo il tragico bilancio di una lite che si è verificata questa sera, intorno alle 20 a santa Croce Camerina, in via Garibaldi, angolo via Giardino, a pochi passi dalla bancarelle di via Caucana e dalla tante pizzerie, tutte piene di avventori.

Due giovani immigrati si sono affrontati, armati di coltelli: uno dei due, colpito in maniera letale, si è accasciato al suolo senza vita. La vittima aveva 21 anni. L’altro, gravemente ferito si è dato alla fuga è ricercato dai Carabinieri che conducono le indagini. Sul posto anche la Polizia Municipale.

La comunità parrocchiale ha sospeso i fuochi d’artificio in programma questa sera, in occasione della festa religiosa di santa Rosalia. Domani si svolgerà la sola processione per le vie della città. Il comune ha sospeso uno spettacolo musicale che era stato programmato, sempre stasera, in coincidenza con i festeggiamenti religiosi. Un messaggio sui social, che annunciava la sospensione dello spettacolo ma senza fornire le motivazioni, è stato diffuso dal sindaco Peppe Dimartino.

