Ripresi i lavori al Castello dei Conti di Modica: dovrebbero concludersi in 18 mesi

Sono ripresi i lavori al Castello dei Conti di Modica, uno dei cantieri più importanti e simbolici per la città. Ad annunciarlo, l’assessore Drago.

I lavori, interrotti a causa di ritrovamenti storici e archeologici di grande valore, erano stati bloccati per consentire un adeguamento del progetto iniziale alle esigenze di tutela e valorizzazione richieste dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e dalla Regione Siciliana.

Un progetto aggiornato e condiviso

Grazie a un’intensa interlocuzione tra l’amministrazione comunale e gli enti preposti, sono state trovate soluzioni che permettono di bilanciare la protezione dei ritrovamenti con il completamento delle opere di manutenzione e valorizzazione del sito. La ditta Agosta, incaricata dell’appalto, ha finalmente riaperto il cantiere e ripreso i lavori.

Tempistiche e obiettivi

Secondo l’Assessore Drago, i lavori dovrebbero concludersi entro 18 mesi, con la possibilità di anticipare i tempi. Una volta terminato, il Castello dei Conti sarà restituito alla città come luogo di piena fruizione pubblica, riaffermandosi non solo come testimonianza storica di Modica, ma anche come simbolo della comunità locale.

