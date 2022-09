Riparte la nuova stagione agonistica della Scherma Modica. Al via corsi promozionali

Al PalaMoak oltre che in vista dell’attività agonistica si lavora anche per l’organizzazione dei nuovi corsi promozionali, in primis il Corso Scolastico Gratuito rivolto agli alunni delle scuole elementari della città dai 7 ai 10 anni. Il corso, giunto alla 39° edizione, organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Modica, rivolto a tutti gli alunni delle scuole primarie della città, è in forma totalmente gratuita e si svilupperà per circa quattro ore settimanali, fino al mese di dicembre. Seguiti dai tecnici della società i bambini seguiranno un percorso di educazione motoria e di avviamento alla scherma in forma ludica. Sarà data così la possibilità di conoscere ed apprendere i primi rudimenti della disciplina sportiva che ha portato la prima medaglia d’oro olimpica nella provincia iblea. Assieme al Corso Scolastico le porte del PalaMoak si apriranno anche ai bambini di 5/6 con attività psicomotoria e di ludoscherma, per loro sarà riservato il “Corso Pulcini”. Corsi promozionali sono anche riservati alle categorie paralimpiche, con disabilità fisiche o visive. Infine previsto un corso promozionale riservato anche agli adulti delle categorie “Master”. Per tutti gli interessati da lunedì 19 il Palamoak avrà le “porte aperte” per chi volesse visitare la sala scherma, conoscere i maestri, avere i dettagli sul tipo di attività svolta durante i corsi promozionali ed eventualmente iscriversi agli stessi.