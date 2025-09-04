Ringraziamento: famiglia Dipasquale

La fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe sulla sanità italiana conferma, ancora una volta, il divario strutturale tra Nord e Sud. Nel monitoraggio 2023 dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), pubblicato dal Ministero della Salute, la Sicilia registra un dato allarmante: -11 punti rispetto al 2022, con la conseguenza di restare inadempiente in due aree fondamentali […]
04 Set 2025 09:58
