Rimborsi Sisma ’90: a Ragusa incontro con i cittadini organizzato dal PD

L’assemblea organizzata dal Partito Democratico presso il Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa ha rappresentato un importante momento di confronto e informazione per i cittadini sul tema dei rimborsi relativi al Sisma del 1990. Questo incontro ha riunito figure di spicco del partito e istituzioni per discutere i progressi e i risultati ottenuti, in particolare grazie all’impegno parlamentare del senatore Antonio Nicita, primo firmatario di un emendamento bipartisan approvato a luglio 2024.

Sbloccati i fondi

L’emendamento ha sbloccato una situazione che perdurava da anni, consentendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze di rispondere alle richieste dell’Agenzia delle Entrate e sbloccando un residuo di 100 milioni di euro per coprire il 50% dei rimborsi ancora dovuti. Questo risultato è stato possibile anche grazie a una ricognizione del contenzioso in corso e al supporto della sentenza della Corte Costituzionale.

L’incontro ha visto una folta partecipazione, segno dell’interesse e della preoccupazione dei cittadini su un tema che li riguarda direttamente. Le risposte fornite dal senatore Nicita e gli interventi di figure come l’on. Anthony Barbagallo e l’on. Nello Dipasquale hanno chiarito molti dubbi, ribadendo l’impegno del PD nel sostenere i diritti dei cittadini.

Il segretario provinciale Lino Giaquinta e il segretario cittadino Peppe Calabrese hanno sottolineato l’importanza di queste iniziative per mantenere un dialogo trasparente con la comunità. L’on. Dipasquale ha aggiunto che il partito continuerà a vigilare sull’effettivo pagamento dei rimborsi entro la fine dell’anno, come garantito dal Governo nazionale.

