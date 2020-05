“Riciclare plastica e’ un gioco da bambini”, al via campagna per i parchi - Ragusa Oggi

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si distingue per aver fatto passi da gigante sul fronte della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e si conferma uno dei Paesi europei piu’ virtuosi, con un recupero dei rifiuti che raggiunge il 90% degli imballaggi immessi nel mercato. Dalle prime stime si prevedono infatti, per il 2019, numeri da record, che evidenziano una crescita del 13% sull’anno precedente con circa 1.378.000 tonnellate di imballaggi in plastica raccolte dal sistema consortile. Ma nel mondo solo il 15% dei rifiuti in plastica viene riciclato e si disperdono 0,45 mega tonnellate di plastica in natura ogni anno. Numeri allarmanti che per essere contrastati richiedono l’impegno di tutti. Per questo, Procter & Gamble, in collaborazione con Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica, promuove nei punti vendita Carrefour Italia l’iniziativa “Riciclare la plastica e’ un gioco da bambini” a favore di Federparchi, la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali.

L’iniziativa, che ha come ambassador la pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali, prevede che per ogni 3 prodotti dei marchi P&G (Dash, Lenor, Unstoppables, Swiffer, Fairy, Viakal, Gillette, Pantene, AZ e Oral B) messi nel carrello della spesa fino al 30 settembre in uno dei supermercati Carrefour aderenti, Procter & Gamble doni 6 euro a Federparchi con l’obiettivo di acquistare arredi urbani in plastica riciclata per le aree picnic di 11 parchi regionali e nazionali. Con la plastica raccolta e riciclata da Corepla, grazie al comportamento responsabile dei cittadini che differenzieranno adeguatamente i rifiuti, sara’ possibile produrre tavoli, panchine, porta bici e tutto cio’ che serve per trascorrere piacevoli momenti di ristoro all’aria aperta, nel pieno rispetto della natura.

Gli arredi in plastica riciclata, di produzione al 100% italiana, saranno donati al Parco Nazionale Gran Paradiso in Valle D’Aosta, alle Aree Protette Po Torinese in Piemonte, al Parco Agricolo Milano Sud in Lombardia, al Parco Regionale dei Colli Euganei in Veneto, al Parco Regionale delle Prealpi Giulie in Friuli, al Parco Regionale del Beigua in Liguria, al Parco del Ducato in Emilia Romagna, al Parco Regionale della Gola Rossa e Frasassi nelle Marche, al Parco Regionale della Maremma in Toscana, all’Area Marina Protetta Tavolara in Sardegna e al Parco RomaNatura nel Lazio.

«L’emergenza Coronavirus non pone in secondo piano l’impegno verso la sostenibilita’ ambientale ma anzi la rilancia. Con l’iniziativa “Riciclare la plastica e’ un gioco da bambini” intendiamo produrre benefici diretti sia per l’ambiente – facendo leva sul principio della circolarita’ e dando nuova vita ai materiali plastici usati – che per l’intera comunita’ a cui vengono donate nuove aree picnic immerse in bellissimi parchi regionali e nazionali in cui poter trascorrere del tempo a contatto con la natura», spiega Paolo Grue, direttore commerciale di P&G in Italia.

A ribadire l’importanza di un impegno concreto in favore dell’ambiente e’ Valentina Vezzali, volto della campagna. «Preservare l’ambiente e’ il dono piu’ bello che possiamo fare ai nostri figli e alle future generazioni. Educare i bambini fin da piccoli al rispetto dell’ambiente e’ fondamentale – spiega -. I ragazzi di oggi sono molto sensibili a questi temi, capiscono subito il senso dei comportamenti “corretti” e sostenibili e li adottano con piu’ facilita’ degli adulti. Lo sport in questo ci puo’ aiutare, perche’ si basa su valori chiave come il rispetto delle regole e del prossimo e ci dimostra come, solo attraverso l’impegno si raggiungono risultati. Sono orgogliosa di essere il volto di un’iniziativa cosi’ importante che unisce la tutela ambientale con la voglia di condivisione sociale, sensibilizzando tantissime persone verso un tema, quello della sostenibilita’ e della circolarita’, che non puo’ piu’ essere ignorato».

«Lavoriamo quotidianamente per assicurare la sostenibilita’ del nostro business e garantire impatti positivi delle nostre attivita’ in senso sociale e ambientale. Perseguiamo questo impegno attraverso la nostra strategia di Transizione Alimentare, che si traduce in diverse azioni concrete per la lotta agli sprechi in ogni loro forma, dalle risorse energetiche a quelle alimentari, e per un packaging sempre piu’ eco-compatibile e riutilizzabile, coinvolgendo direttamente anche i nostri consumatori, per accrescere la loro consapevolezza rispetto alla tutela dell’ambiente. Per questo siamo molto felici di essere al fianco di P&G in questa campagna a favore di Federparchi: siamo convinti che la grande distribuzione possa avere un ruolo determinante in termini di sostenibilita’ e che possa fare molto per migliorare, concretamente, la vita dei suoi consumatori», commenta Roberto Simonetto, Direttore Commerciale di Carrefour Italia.

«La nostra missione e’ la salvaguardia dell’ambiente attraverso la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica, con risultati sempre piu’ importanti come dimostra il livello di riciclo medio annuo per abitante superiore ai 22 kg/persona anno raggiunta nel 2019 – afferma il presidente di Corepla Antonello Ciotti -. Numerose sono le iniziative che portiamo avanti per sensibilizzare i cittadini e le imprese a procedere concretamente verso l’economia circolare ed e’ un onore per noi essere tra i protagonisti di questo progetto. La sostenibilita’ e’ un gioco di squadra tra imprese, istituzioni, cittadini e Sistema Paese al fine di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu e solo operando di concerto potremo tradurlo in beneficio diffuso».

«La ripresa dopo la pandemia deve essere all’insegna della sostenibilita’, e’ una strada obbligata per ripartire con maggiore vigore. In questo quadro il tema del recupero e dei materiali e’ di particolare rilievo e l’iniziativa di Procter & Gamble insieme al Consorzio Corepla. per il riciclaggio della plastica va nella direzione giusta. Dare l’opportunita’ ai cittadini di sostenere, con i loro acquisti, la Federparchi per offrire a undici aree protette arredi in materiali riciclabili, e’ un sostegno concreto al mondo dei parchi, modello da sempre di sviluppo sostenibile, e allo stesso tempo sollecita la consapevolezza della necessita’ di un’economia piu’ a misura d’uomo», afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri.

(ITALPRESS).

L’articolo “Riciclare plastica e’ un gioco da bambini”, al via campagna per i parchi proviene da Italpress.