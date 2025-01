Riapre al pubblico la Farmacia Territoriale di Vittoria

Sabato 1° febbraio riaprirà al pubblico la Farmacia Territoriale di Vittoria, al termine dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Il presidio sarà ospitato al piano terra dell’edificio di via Giurato 1, in locali rinnovati che si estendono su una superficie di circa 180 metri quadrati.

Struttura rinnovata e migliorata

Le opere di ristrutturazione hanno incluso la realizzazione di una compartimentazione antincendio del magazzino farmaci e la creazione di spazi funzionali: una sala d’attesa, un locale di accettazione e distribuzione, con vano passafarmaci e visiva per agevolare le operazioni, un locale per il medico e i servizi igienici. L’intero progetto è stato curato dall’ingegnere Aldo La Rosa, Responsabile Unico del Procedimento del Servizio Tecnico aziendale.

Servizi offerti

La Farmacia Territoriale svolge un ruolo cruciale nella distribuzione diretta di farmaci, dispositivi medici, prodotti dietetici e alimenti a fini speciali per i pazienti aventi diritto. Ausili e presidi per pazienti in assistenza farmaceutica integrativa (AFI), domiciliare integrativa (ADI), per malati oncologici terminali (SAMOT) e in assistenza protesica integrativa. Dispositivi e alimenti specifici per patologie rare, insufficienza renale cronica e altre condizioni particolari.

Orari di apertura

La Farmacia sarà operativa nei seguenti giorni e orari: lunedì 9:00 – 12:00, martedì 15:00 – 17:00 e venerdì 9:00 – 12:00.

