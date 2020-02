Regionali, Meloni “Sui candidati i patti si mantengono” - Ragusa Oggi

ROMA (ITALPRESS) – “Non credo che verrà rimesso in discussione l’accordo per i candidati alle prossime elezioni regionali. Penso che i patti si mantengano, su questo mi pare di aver dato riprova con Fratelli D’Italia della serietà con la quale rispettiamo i patti. Penso che il centrodestra in questi anni non abbia mai potuto lamentarsi di Fratelli D’Italia. Come io, da persona di destra, sono sempre stata decisa sul tema della parola data, mi aspetto che pure gli altri siano rispettosi della parola data, che per me è una cosa seria. Non credo, quindi, che ci saranno problemi rispetto al fatto che ci saranno due candidati presidenti di Fratelli D’Italia, uno in Puglia e uno nelle Marche”. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni a Start su Sky Tg24.

