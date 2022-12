Reflui e liquami sversati nel torrente Morana a Chiaramonte: “Gravissima emergenza ambientale”

Sversamenti di liquami nel torrente Morana di Chiaramonte Gulfi. E per questo, è stata inviata segnalazione all’Arpa e al Noe.

Una denuncia che arriva dal consigliere comunale di opposizione Gaetano Iacono che chiede all’amministrazione e al gestore dell’impianto di depurazione interventi urgenti per evitare che problemi più gravi possano verificarsi sul lungo periodo.

Ancora una volta, dunque, i problemi agli impianti di depurazione continuano a ripresentarsi. Stavolta l’emergenza, gravissima per l’ambiente e per la salute dei cittadini, è esplosa nel torrente Morana dove si è verificato uno sversamento di reflui fognari e liquami che hanno causato odori nauseabondi e che mettono a rischio tutela della natura e del benessere della popolazione.

L’emergenza è stata segnalata già nella prima metà di dicembre da parte dei cittadini all’amministrazione. L’Arpa ha effettuato sopralluoghi e campionamenti e ha rilevato che “la gestione dell’impianto deve essere condotta in modo da garantire costantemente la resa depurativa, anche attraverso la pianificazione e la programmazione di interventi di manutenzione mirati a prevenire eventi emergenziali ed evitare il rilascio di reflui non adeguatamente trattati”.

Le acque reflue del Comune di Chiaramonte vengono trattate da tre depuratori che presentano problemi di funzionamento a causa di eccessivo carico idraulico e/o organico. Sono quindi sottodimensionati e andrebbero potenziati. Il depuratore in C/da Roccazzo tratta un volume annuo di quasi 2 volte superiore a quello massimo di progetto; quello in C/da Morana a servizio del centro urbano tratta un volume annuo di circa 3 volte superiore a quello massimo di progetto così come quello in C/da Donnagona a servizio della frazione di Piano Dell’Acqua tratta un volume annuo di circa 3 volte superiore alla portata di progetto.

