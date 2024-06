Ragusa si prepara all’evento “Platani in festa”

La nuova edizione di “Platani in festa” promette un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. L’evento, in programma per domani, sabato 8 giugno, a partire dalle 21:00, si terrà nel suggestivo quartiere di Ragusa, organizzato dalla parrocchia del Sacro Cuore con il supporto del Comune e numerosi sponsor privati.

Uno dei momenti più attesi sarà la degustazione dei cavati di casa, un must dell’evento, che attirerà molti amanti della cucina tradizionale. La serata sarà animata dalla musica dei Greenbox, una band rock che farà saltare e ballare tutti i presenti con le loro performance energetiche.

Gli artisti di strada aggiungeranno ulteriore colore alla manifestazione. Il duo Sbadaclown presenterà il loro “Grande spettacolo di circo”, con numeri circensi eseguiti da due clown improbabili e buffi. I “Picciotti di Vasco” eseguiranno cover rock, promettendo uno show coinvolgente e vibrante. Inoltre, Franse, l’equilibrista squilibrato, affascinerà il pubblico con le sue acrobazie impossibili e divertenti.

La serata sarà arricchita anche dalle esibizioni degli allievi dell’Asd Dance with me, che con le loro danze aggiungeranno un tocco di colore e dinamismo alla festa.

Il parroco, sacerdote Marco Diara, ha espresso grande entusiasmo per questa edizione del 2024, assicurando che tutto è stato preparato al meglio per garantire divertimento e allegria a tutti i partecipanti. “Speriamo che il numero di partecipanti sia ancora maggiore rispetto alle edizioni precedenti. Vi aspettiamo e siamo certi che quella di domani sarà un’edizione memorabile”, ha dichiarato il parroco.

