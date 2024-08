Ragusa si prepara alla festa di San Giovanni Battista: in Cattedrale è tutto pronto

La Cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa è pronta per i festeggiamenti del 2024 in onore del Patrono principale della città e della diocesi. Lunedì 19 agosto, alle ore 18:00, i festeggiamenti si apriranno con un festoso scampanio. Seguirà alle ore 19:00 la celebrazione eucaristica, presieduta dal parroco Can. Sac. Giuseppe Burrafato. Al termine della Messa, verranno consegnate le magliette ai nuovi portatori della statua di San Giovanni. Alle ore 20:00 avverrà l’apertura della nicchia e la traslazione della statua del Santo nel braccio sinistro del transetto della cattedrale, dove sarà esposta alla venerazione dei fedeli.

I festeggiamenti

Dal 20 al 28 agosto, si terrà un solenne novenario con celebrazioni quotidiane. Ogni giorno alle ore 9:00 sarà celebrata l’eucaristia, mentre alle ore 18:00 si reciterà il Rosario, seguito dalla coroncina in onore di San Giovanni Battista, accompagnata da canti tradizionali. Alle ore 19:00 seguirà una seconda celebrazione eucaristica.

Anche quest’anno è stata organizzata una lotteria per sostenere i festeggiamenti esterni; i biglietti sono già in vendita. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina ufficiale della Cattedrale di San Giovanni Battista.

Foto: Salvo Bracchitta

