Ragusa piange Franco La Terra: ispettore dei vigili urbani e volto storico delle tv locali

La città di Ragusa dice addio a Franco La Terra, scomparso all’età di 75 anni. Ex ispettore dei vigili urbani, La Terra era una figura molto conosciuta e apprezzata non solo per il suo impegno professionale, ma anche per il contributo dato al panorama dell’intrattenimento locale negli anni Novanta.

In un’epoca pionieristica per le televisioni private, Franco La Terra si distinse per l’organizzazione di trasmissioni di intrattenimento che riscossero grande successo tra il pubblico ragusano. La sua passione e il suo entusiasmo hanno lasciato un segno nella memoria collettiva.

I funerali si terranno questo martedì presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Ragusa, dove amici, familiari potranno dargli l’ultimo saluto. Le condoglianze della redazione di Ragusaoggi alla famiglia e in particolare ai figli.

[image: image.png]



