Ragusa Ibla: esposizione temporanea di pittura “Luoghi e Istanti – Frammenti di Sicilia”

Dal 4 al 8 settembre 2024, presso il suggestivo Vicolo Morelli a Ragusa Ibla, dalle 19:00 alle 23:00, si terrà una mostra d’arte intitolata “Luoghi e Istanti”. Questa esposizione è un viaggio attraverso il mondo della Sicilia sud-orientale, una terra dove la campagna arida dell’estate si intreccia con la fatica e il sudore dei suoi abitanti, e dove le colline rocciose incontrano le spiagge sabbiose della costa mediterranea.

Le protagoniste della mostra sono Nunziella La Cognata e Silvana Federico, due pittrici cresciute a Ragusa che, con i loro quadri, danno vita e colore alla natura e al paesaggio siciliano. Le opere esposte raccontano storie di una terra ricca di emozioni e contrasti, in cui la bellezza della natura si mescola con le tracce lasciate dall’uomo.

Vicolo Morelli, con la sua architettura tipica della città barocca, non è solo il luogo della mostra, ma anche un elemento che arricchisce l’esperienza, creando un dialogo tra arte figurativa e realtà urbana. Le opere delle due artiste, pur realizzate con la spontaneità di chi si diletta a dipingere ciò che osserva, riflettono due sensibilità distinte: Silvana Federico si lascia ispirare dal mare, fonte di armonia e serenità, mentre Nunziella La Cognata privilegia il paesaggio rurale e l’impronta dell’ingegno umano.

Inoltre, sabato 7 settembre, il Presidente dell’Accademia delle Prefi sarà presente con il suo direttivo per sottolineare la maturità artistica delle due pittrici. La loro presenza sarà un’occasione per far notare ai visitatori la tecnica accurata con cui le artiste esaltano i colori e le forme della macchia mediterranea.

