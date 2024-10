Ragusa: Giuseppe Cascone e Luca Roccaro saranno ordinati sacerdoti

Lunedì 7 ottobre, la Diocesi di Ragusa vivrà un momento di grande solennità e gioia con l’ordinazione sacerdotale di due giovani diaconi, Giuseppe Cascone e Luca Roccaro, che saranno consacrati dal vescovo monsignor Giuseppe La Placa. La cerimonia si terrà alle 20:00 nella Cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa, in occasione della festa della Madonna del Rosario.

Questa ordinazione rappresenta un evento significativo non solo per le parrocchie di origine dei due futuri sacerdoti, San Pier Giuliano Eymard di Ragusa e San Domenico Savio di Vittoria, ma anche per le comunità in cui hanno prestato servizio, come la parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina. È un momento di speranza per la Chiesa ragusana, che celebra quest’anno il suo 75° anniversario di missione.

Giuseppe Cascone e Luca Roccaro

Giuseppe Cascone, 28 anni, ha maturato la sua vocazione a Ragusa, dove ha servito in vari ambiti parrocchiali, compresa la Caritas. Ha completato i suoi studi teologici presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista e si è formato nel Seminario San Mamiliano di Palermo. Luca Roccaro, 29 anni, originario di Vittoria, ha seguito un percorso simile, crescendo nella fede come ministrante ed educatore, servendo la comunità di San Domenico Savio. Anche lui ha studiato presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

Il vescovo La Placa ha invitato tutti a pregare per Giuseppe, Luca e per il prossimo diacono, Alessio Leggio, che sarà ordinato il 9 novembre. Questo momento di celebrazione è anche un invito affinché altri giovani possano discernere e rispondere alla chiamata del sacerdozio, donando così nuove energie alla comunità ecclesiale.

