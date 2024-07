Ragusa: firmato protocollo per la gestione dei sistemi di lettura delle targhe. Ecco in cosa consiste

Oggi, 16 luglio, presso la Prefettura di Ragusa, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la gestione dei sistemi di lettura targhe-videosorveglianza nel Comune di Ragusa. Il protocollo è stato firmato dal Prefetto Dott. Giuseppe Ranieri, dal Questore Dott. Vincenzo Trombadore e dal Sindaco Avv. Giuseppe Cassì, con l’autorizzazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L’accordo interistituzionale è stato valutato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed è finalizzato a migliorare l’efficacia del controllo sul territorio, sia a fini preventivi che repressivi e a monitorare la mobilità e il traffico veicolare.

Collegamento con il sistema nazionale

Un aspetto chiave del protocollo è il collegamento con il Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.) del Ministero dell’Interno. Questo permetterà agli operatori abilitati delle Forze di Polizia di consultare rapidamente i dati relativi ai transiti dei veicoli.

Il personale della Polizia locale con qualifica di agente di pubblica sicurezza avrà accesso differenziato alle informazioni per la sicurezza urbana. Il protocollo prevede specifiche procedure di notifica per:

Veicoli con targa segnalata, rubati o smarriti.

Veicoli di interesse per la Polizia giudiziaria.

Veicoli non revisionati

La sala operativa della Questura valuterà gli alert e trasmetterà i dati alle altre Forze di Polizia territoriali e locali, estendendo la ricerca anche fuori provincia se necessario. Il sistema sarà in grado di rilevare situazioni emergenziali in tempo reale, consentendo l’intervento degli operatori competenti per la sicurezza urbana.

Il protocollo servirà da modulo collettore per le notifiche riguardanti il traffico veicolare, permettendo un controllo integrato delle informazioni in base alla competenza territoriale e istituzionale degli operatori di Polizia locale.

