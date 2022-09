Ragusa-Catania: prorogati di 12 giorni i termini del bando che scadeva ieri

E’ stato pubblicato ieri, 16 settembre 2022, da parte della Direzione Generale Anas l’avviso di proroga dei termini del bando di gara per la realizzazione del raddoppio della Ragusa/Catania al 28 settembre 2022 ore 12.00.



L’avviso è stato spedito alla GUUE (Gazzetta Ufficiale Europea) in data 9 settembre 2022; quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16/09/2022 al n. 108; lo stesso giorno della scadenza del bando già rinviato che aveva come termine il 16/09/2022 ore 12.00.



Si registra, dunque, un ulteriore ritardo di 12 giorni.

il crono-programma prevede la consegna dei lavori dal 2022 fino al massimo il 30/06/2023. Un termine che ci sembra veramente troppo vicino per poter davvero pensare che i lavori possano iniziare.





Naturalmente i governi potrebbero prorogare questi termini – come è successo nel passato per altre delibere CIPESS (ieri CIPE) – ma il percorso ad ostacoli di questa infrastruttura, gli inciampi e le decine se non centinaia di cavilli non fa sperare bene.

“Vogliamo pensare che i 12 giorni di rinvio chiesti servono alle imprese per partire nel migliore dei modi e quindi iniziare con le assegnazioni degli appalti, le aperture dei 4 cantieri e i lavori”, dichiara il comitato per la Ragusa-Catania.